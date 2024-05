En av lagets spillere sendte Senja i ledelsen etter 17 minutter, men en spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-1.

Scoret på straffespark

33 minutter på overtid fikk Senja straffespark. En av lagets spillere scoret fra straffemerket. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-2.

Poengjakten fortsetter

Geir Hugo Hansen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn måle krefter med Sørreisa, mens Senja møter Bardu 2.