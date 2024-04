Vigør tok ledelsen da Pernille Kjellevold Skaanes scoret bare noen minutter ut i kampen, og Nardos Abdu Osman fikk nettsus og doblet ledelsen etter 22 minutter. Emma Sofie Hoff reduserte til 1-2 for Gimletroll like etterpå. Mitra Zaheen scoret for Vigør et kvarter før hvilen, slik at resultattavla viste 3-1. Etter 40 minutters spill reduserte Gimletroll da Mille Centio Rasmussen satte inn 2-3-målet, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2 til pause.

Vigør holdt stand

Åtte minutter før slutt scoret Mitra Zaheen igjen da hun gjorde 4-2. Ameli Risholm Liverød reduserte for Gimletroll ett minutt på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-3.

Maria Bakke Tørum og Mille Nicoline Garlie pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Vigør står uten poengtap så langt i år.

Etter fredagens kamp er Vigør nummer to på tabellen med seks poeng, mens Gimletroll er på femteplass med tre poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez var dommer i oppgjøret.

2. mai er det ny kamp for Vigør. Da møter de Myra. Gimletroll skal måle krefter med Donn samme dag.