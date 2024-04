Erlend Raftevold Lyngstad sørget for at Aksla fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter åtte minutters spill, og fem minutter senere doblet Aksla ved Jonas Seehusen Karlsbakk. Martin Knutsen Furmyr satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Aksla etter 21 minutter, og fire minutter senere økte Aksla ved Julian Myklebust Holmem. Lyngstad scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 etter 36 minutters spill, og Aksla-spilleren laget hattrick da han la på til 6-0 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-6.

Dominerte etter pause

Etter 70 minutter scoret Karlsbakk igjen da han gjorde 7-0, og samme lag rykket ytterligere ifra da Ulrik Melbye Thingnæs økte ledelsen fem minutter senere. Lyngstad scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 9-0 etter 78 minutters spill, og åtte minutter senere fullførte Karlsbakk sitt hattrick. 18-åringen økte ledelsen for bortelaget da han satte inn 11-0 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-11.

Aksla serieleder

Etter tirsdagens kamp er Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Aksla er på førsteplass med ni poeng.

Rohollah Ahmadzai var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 6. mai. Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy skal spille mot Langevåg, mens Aksla møter Emblem.