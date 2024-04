Jacob Mo Rønning sendte Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 i ledelsen etter 17 minutters spill, og Ailo Bøe Løset fikk nettsus og doblet ledelsen fire minutter senere. Noah Tekrø reduserte for Sverresborg 2 etter 27 minutter. Reitan satte ballen i mål åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1 til pause.

Målbonanza etter pausen

Rønning økte ledelsen for Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 da han satte inn 4-1 ti minutter ut i andreomgangen, og Reitan scoret sitt andre mål da han gjorde 5-1 da det var spilt en halv time i andre omgang. Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 var uheldig og satte ballen i eget mål rett etterpå. Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2-spilleren sikret seg hattrick da han la på til 6-2 fire minutter før slutt, og to minutter senere la Johan Muan Haugen på til 7-2 for Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2. etter 80 minutters spill scoret Reitan igjen da han gjorde 8-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-2.

Evert Tristan Hårklau Olsen fikk gult kort.

Meldal 2 / Rindal 2 / Svorkmo 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp er Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 nummer én på tabellen med seks poeng, mens Sverresborg 2 er på femteplass med fire poeng.

Hugo Lavik var dommer i kampen.

I neste runde skal Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2 møte Orkla 3, mens Sverresborg 2 møter Skaun 2.