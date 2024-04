Disse er dagens målscorere for Øygarden: Adrian Rong Vetås med to mål.

Målscorere for Lyngbø 2: Rasmussen med fire mål, Elim Kfu Araya med tre mål, Mathias Yi Tornes Færestrand med to mål, Øyvind Fischer Kismul med to mål, Jesper Kahrs og Brian Lin.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Klatret til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Lyngbø 2 på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Øygarden er på åttendeplass med null poeng.

Tore Iversen var dommer i kampen.

I neste runde skal Lyngbø 2 måle krefter med Mathopen/Vadmyra 7. mai, mens Øygarden møter Nest-Sotra samme dag.