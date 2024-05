Andreas Havstad Kvifte ga Jerv ledelsen etter 13 minutters spill. Rett etterpå ble vondt til verre for Greipstad, da Elias Wold Mellem doblet ledelsen for Jerv. Tage Christopher Jørgensen-Hofstøl la på til 3-0 for Jerv etter 20 minutter, og Sander August Andersen økte ledelsen da han satte inn 4-0 ti minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Målbonanza etter hvilen

Jonathan Havaas økte til 5-0 for Jerv ett minutt etter hvilen, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 ti minutter senere. Etter 59 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Jørgensen-Hofstøl satte inn 7-0, og Mellem scoret igjen da han gjorde 8-0 like etterpå. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, la Hugo Theodor Tolnov Mikkelsen på til 9-0 for bortelaget. Ett minutt senere ble avstanden mellom lagene mindre da Magnus Rørheim Finsådal reduserte til 1-9, og Anton Olsen reduserte til 2-9 for Greipstad fire minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-9.

Tobias Hansen Høiland fikk se det gule kortet.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Jerv har tatt poeng i seks kamper på rad. Det var Jervs tredje strake seier.

Etter fredagens kamp ligger Greipstad på niendeplass på tabellen med seks poeng, mens Jerv er på tredjeplass med 16 poeng.

Christer Gumpen Eidsaa var dommer i oppgjøret.

Greipstad spiller mot Donn 16. mai, mens Jerv spiller neste kamp mot Mandalskameratene 23. mai.