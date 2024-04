Sander Herlofsen sendte Greipstad 2 tidlig i føringen, og Tobias Hansen Høiland doblet ledelsen for Greipstad 2 da han satte inn 2-0 bare noen minutter ut i kampen. Greipstad 2 rykket ytterligere ifra da Sander Herlofsen økte ledelsen etter kun tre minutters spill, og Høiland (Greipstad 2 7er G15) scoret 4-0 fra krittmerket like etterpå. Sander Herlofsen sikret seg hattrick da han ordnet 5-0 etter 14 minutter, og samme spiller la på til 6-0 for Greipstad 2 to minutter senere. Sturla Slottet Mortensen økte ledelsen da han satte inn 7-0 etter 19 minutters spill, og fire minutter senere økte gjestene ved Lucas Kristensen Lie. Etter 27 minutter scoret Greipstad 2-spilleren sitt andre mål da han gjorde 9-0, og samme lag økte ledelsen da David Ndikumana satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 10-0. Sturla Slottet Mortensen scoret sitt andre mål da han gjorde 11-0 fem minutter før sidebytte. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 0-11.

Dominerte etter hvilen

Fire minutter etter hvilen la Ahmed Abdirisak Ahmed på til 12-0 for samme lag, og MOHAMMAD Alrisai satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 14-0 etter 58 minutters spill, og da det var spilt en halv time i andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da Jens Ausland satte inn 15-0. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Sturla Slottet Mortensen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-16.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Øyestad 2 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Greipstad 2 ligger på førsteplass med seks poeng.

Eirik Stenberg dømte oppgjøret.

Øyestad 2 spiller mot Vegårshei 13. mai, mens Greipstad 2 spiller neste kamp mot Just dagen etter.