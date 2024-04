Htoo Say Wah Gaw sørget for at SIF/Hessa fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun åtte minutter, men Kristian Robert Kirkpatrick utlignet da han satte inn 1-1 ett minutt senere. Peder Vågnes Schjelderup sendte Langevåg i føringen noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Direkte rødt kort til SIF / Hessa

SIF/Hessa utlignet til 2-2 da Gaw satte ballen i mål etter 77 minutters spill. Seks minutter senere ble SIF/Hessa redusert til ti spillere etter at Simen Rødal Skrede fikk marsjordre, og Marco Slyngstad Sandvik sendte Langevåg i ledelsen på nytt fem minutter før slutt. Fem minutter senere utlignet Aksel Ludvig Fladmark Hagen for SIF/Hessa. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Poengjakten fortsetter

Morten Berge Digernes var kampleder.

I neste runde skal SIF/Hessa måle krefter med Hødd 21. april. Langevåg møter Rollon 22. april.