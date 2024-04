Vindbjart 2 tok ledelsen ved Elias Høgetveit noen minutter før pause. Ved pause var stillingen 0-1.

Økte ledelsen

Mandalskameratene 4 utlignet til 1-1 da Håvard Aavik-Gravningen satte ballen i mål fem minutter ut i andre omgang, og samme spiller sendte Mandalskameratene 4 foran da han satte inn 2-1 åtte minutter senere. Leon Magnus Tvedt Mjåseth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og Andreas Vatne sendte Vindbjart 2 i ledelsen på nytt et kvarter før slutt. Tre minutter før slutt scoret Elias Høgetveit sitt andre mål da han gjorde 4-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-4.

Johannes Bakken pådro seg gult kort.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Mandalskameratene 4 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Vindbjart 2 er på topp i serien med åtte poeng.

Paul Jørgen Birkestøl var dommer i kampen.

Mandalskameratene 4 spiller neste kamp mot Søgne 2 25. april, mens Vindbjart 2 spiller mot Øvrebø 2. mai.