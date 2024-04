Beitstad/Egge fikk et forsprang da Andreas Fossan satte inn 1-0 etter kun fire minutter, og Beitstad/Egge var på farten igjen seks minutter senere. De doblet ledelsen da Eirik Nordtug-Pettersen satte inn 2-0. Fredrik Elden Øksnes økte til 3-0 for Beitstad/Egge etter 13 minutters spill, og Nordtug-Pettersen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 et kvarter før hvilen. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Birk Vennes satte inn 5-0 for Beitstad/Egge. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-5.

Steinkjer 3 pyntet på resultatet

Benjamin Johann Brandtzæg Okoro gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-5 noen minutter ut i andreomgangen, og et kvarter før slutt reduserte samme spiller til 2-5 for Steinkjer 3. Steinkjer 3-angriperen gjorde hattrick fire minutter senere. Øksnes la på til 6-3 for Beitstad/Egge åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-6.

Øksnes fikk gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Svein Egil Hauge dømte kampen.

I neste runde skal Beitstad/Egge måle krefter med Hållingen 28. april. Steinkjer 3 møter Namsos 3 30. april.