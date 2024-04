En av lagets spillere sørget for at Vindbjart fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun seks minutters spill, og Vilde Nyseth Leonardsen doblet ledelsen for Vindbjart da hun satte inn 2-0 etter 18 minutter. Noen minutter før pause økte Vindbjart ved Maline Kåsene Røraas. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 0-3.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Malin Tambini Balchen Finnestad satte inn 4-0, og Vindbjart-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen etter et kvarter av andre omgang. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da M. Røraas satte inn 6-0 for Vindbjart, og samme lag økte ledelsen da en spiller satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 7-0. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-7.

Vindbjart serieleder

Etter fredagens kamp ligger Vigør 2 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Vindbjart er på førsteplass med seks poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez dømte kampen.

19. april skal Vigør 2 møte Express/Lia/Rygene, mens Vindbjart møter Fløy.