Etter 20 minutter tok Trott/Solid/Stord 2 ledelsen ved Meløy Nilsen, men etter 32 minutters spill utlignet Jonas Toftesund for Lysekloster 2. Christopher Steensohn ga Trott/Solid/Stord 2 ledelsen på nytt fem minutter senere, og Jørgen Ekre sørget for at resultattavla viste 3-1 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Redusering etter pause

Etter 73 minutter økte avstanden mellom lagene da Meløy Nilsen satte inn 4-1. Sju minutter senere reduserte Lysekloster 2 ved Alexander Smedegård, og Melos Kibreab Kibreab Yacob gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-4 sju minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 4-3.

Trott/Solid/Stord 2s Albert Jünger Arnesen pådro seg gult kort.

Tok over sjuendeplassen

Etter søndagens kamp ligger Trott/Solid/Stord 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Lysekloster 2 er på tiendeplass med null poeng.

Hattun Rune Bø dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trott/Solid/Stord 2 måle krefter med BI Athletics Bergen, mens Lysekloster 2 møter Vadmyra.