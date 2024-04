Lisa Svåsand Djønne sendte Odda i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun tre minutters spill, og Julie Storhaug Svåsand fikk nettsus og doblet ledelsen for Odda to minutter senere. Samme spiller økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter 17 minutter, og rett etterpå la Bree på til 4-0 for Odda. Etter en halvtimes spill scoret Odda-angriperen igjen da hun gjorde 5-0, og samme spiller sikret seg hattrick da hun la på til 6-0 seks minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 6-0.

Odda var suverene i andre omgang

Lisa Svåsand Djønne satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Odda da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Odda-spilleren gjorde hattrick like etterpå. Etter 59 minutter var hattricket et faktum for Julie Storhaug Svåsand, og Bree økte ledelsen for Odda da hun satte inn 10-0 seks minutter senere. Samme lag økte ledelsen da June Måge Aga satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 11-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 11-0.

Nye poeng skal deles ut

Kim Tollefsen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bømlo/Finnås prøver seg mot Solid 25. april, mens Odda spiller neste kamp mot Bremnes 1. mai.