Byåsen 3 tok ledelsen da Max William Gartland-Olsen scoret allerede etter ni minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Byåsen 3 tre minutter før pause. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Sikker fra straffemerket

Etter 44 minutters spill var hattricket et faktum for Byåsen 3-spilleren. Tre minutter senere reduserte Gauldal da Aron Haugen satte inn 1-3-målet. Oskar Johnsen økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 52 minutter, og Tor Håkon Fredagsvik Dalsnes (strøket) (Byåsen 3 G14) scoret 5-1 fra straffemerket ni minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-1.

Byåsen 3 serieleder

Etter søndagens kamp er Byåsen 3 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Gauldal ligger på niendeplass med null poeng.

Terje Sætereng var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gauldal spiller neste kamp mot Charlottenlund 3 2. mai, mens Byåsen 3 bryner seg på Melhus 2/Gimse 2 dagen etter.