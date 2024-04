Verken Otra eller Risør maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Kunne juble til slutt

Risør tok ledelsen 1-0 etter 52 minutter, men Mussie Shishay utlignet da han satte inn 1-1 tre minutter senere. Risør tok ledelsen igjen etter 61 minutters spill, men Jørgen Åsland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Henrik Åsland sendte Otra i føringen da han satte inn 3-2 fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-2.

Harald Lien Gundersen (Risør G15) og Hozaifa Hasan Kak (Otra G15) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Otra og Risør er nå begge oppe i tre poeng.

Adrian Endre Westgård dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Otra spiller mot Express 2. mai, mens Risør spiller neste kamp mot Lillesand.