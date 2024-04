Vindfjell sendte Langangen i ledelsen allerede etter seks minutter, og et kvarter før pause doblet Langangen ved Martin Stiansen. Sju minutter senere scoret Vindfjell sitt andre mål da han gjorde 3-0, og noen minutter før sidebytte fullførte samme mann sitt hattrick. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-4.

Nome klarte ikke nærme seg

Eirik Øvrum satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Langangen. Et kvarter før full tid reduserte Nome ved Sander Nygård. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-5.

Nomes Johannes Gjervik Juliussen og Sander Nygård fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Sindre Lauvdal Larsen dømte oppgjøret.

Nome spiller neste kamp mot Langesund 18. april, mens Langangen spiller mot Skidar to dager senere.