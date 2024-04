Frøya/Lyngbø 2 tok ledelsen da en spiller scoret etter kun fire minutters spill, men Oscar Furuberg Haakonsen utlignet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Frøya/Lyngbø 2s Sebastian Hagen var uheldig og scoret selvmål etter bare ni minutter. Frøya/Lyngbø 2 utlignet til 2-2 da samme spiller satte ballen i mål etter 35 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Isak Nataniel Bjørge Stephansen sendte Sædalen/Kringlebotn 2 i føringen på nytt da han satte inn 3-2 seks minutter ut i andreomgangen, men Ole Øvrebø sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 etter 53 minutter. Sebastian Hagen ga Frøya/Lyngbø 2 ledelsen igjen ti minutter senere, men Kristoffer Ljøen utlignet for Sædalen/Kringlebotn 2 etter 65 minutters spill. En av lagets spillere sendte Frøya/Lyngbø 2 i ledelsen på nytt like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-5.

Ny runde - nye muligheter

Mateusz Michal Wozniak var kampleder.

I neste runde skal Frøya/Lyngbø 2 måle krefter med Nordnes 2 9. april. Sædalen/Kringlebotn 2 møter Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2 23. april.