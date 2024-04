Maja Kolodziej sendte Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød i ledelsen etter bare fem minutters spill, men fire minutter senere scoret Isabel Lillejord for Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort. Josefine Løndal Ramse sendte hjemmelaget foran da hun satte inn 2-1 etter 16 minutter, og Celina Liltved Bang gjorde 3-1 like etterpå. Vertene rykket ytterligere ifra da Linnea Håbestad økte ledelsen etter 21 minutters spill, og Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort-spilleren økte ledelsen da hun satte inn 5-1 to minutter senere. Etter 40 minutter scoret Kolodziej igjen da hun gjorde 2-5. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-2 etter første omgang.

Dommeren pekte på straffemerket

Etter 68 minutters spill vartet Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød-spilleren opp med hattrick, og Lia 3/Express 3/Rygene 3 røds Nathalia Rasmussen Bach scoret på straffe rett etterpå. Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød-spilleren utlignet til 5-5 da hun satte ballen i mål åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-5.

Topper serien

Etter oppgjøret står både Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort og Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød med ett poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var dommer i kampen.

5. april er det ny kamp for Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød. Da møter de Gjerstad. Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort skal måle krefter med Trauma 9. april.