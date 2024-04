Sørfjell 2 tok ledelsen ved Adam Arkadiusz Czarnecki etter 15 minutters spill, men Vetle Johansen Nilsen utlignet da han satte inn 1-1 etter 27 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Straffemål

Tobienborgs Even Nordbø satte inn et straffespark noen minutter ut i andre omgang, og Elijah Sackie satte inn 3-1 etter 57 minutters spill. Ibrahim Ali Hammou reduserte til 2-3 åtte minutter før slutt. Herman Eftevaag Feyling scoret for hjemmelaget åtte minutter senere, slik at resultattavla viste 4-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-2.

Lasse Omland (Tobienborg) og Adam Arkadiusz Czarnecki (Sørfjell 2) fikk begge gult kort.

Spennende runde i vente

Radoslaw Piotr Rokicki var dommer.

16. april er det ny kamp for Sørfjell 2. Da møter de Imås. Tobienborg skal måle krefter med Lillesand 18. april.