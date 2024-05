Jonar André Karlsen ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter bare åtte minutter, og Torden doblet ledelsen da Kevin Aamodt satte inn 2-0. Etter 22 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Hassan reduserte til 1-2, og fire minutter senere scoret samme spiller. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Florian Lazis sendte Tigerberget 2 i føringen da han satte inn 3-2 noen minutter etter hvilen, men Christoffer Helgesen utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål ti minutter ut i andreomgangen. Jan Aage Nordbø sendte Tigerberget 2 i føringen igjen fem minutter senere, og Vetle André Birkedal scoret for Tigerberget 2 og sørget for at stillingen var 5-3 etter 65 minutter. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-3.

Tigerberget 2s Gøran Tveiten og Kasper Solberg Myklebust pådro seg gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Tigerberget 2 har vunnet sine siste tre hjemmekamper.

Etter fredagens kamp er Tigerberget 2 nummer tre på tabellen med tolv poeng, mens Torden er på åttendeplass med fem poeng.

Christer Gumpen Eidsaa dømte kampen.

31. mai er det ny kamp for Tigerberget 2. Da møter de Vigør 3. Torden skal måle krefter med Solbygg 1. juni.