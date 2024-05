Lisbeth Murberg Digernes ga Ørsta 3 7er ledelsen tidlig etter bare fire minutter. Fem minutter senere ble vondt til verre for Guard/Aksla 3 7er, da 44-åringen doblet ledelsen for Ørsta 3 7er. Marita Ness la på til 3-0 for Ørsta 3 7er etter 25 minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-3.

Dro ifra

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Kristin Itoc Krogdal til 1-3 for Guard/Aksla 3 7er. Etter 63 minutter økte avstanden mellom lagene da Bente Iren Tangen satte inn 4-1, og Andrea Larsen økte til 5-1 ni minutter senere. Tangen scoret igjen da hun gjorde 6-1 etter 79 minutters spill. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-6.

Ørsta 3 topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Guard/Aksla 3 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Ørsta 3 ligger på førsteplass med seks poeng.

Ørsta 3 møter Larsnes 26. mai, mens Guard/Aksla 3 spiller neste kamp mot Langevåg/Sula 4. juni.