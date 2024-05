Lars Kolnes Goa sørget for at Randaberg fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun ni minutter, men André Nilsen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 tre minutter senere. Julian Winterstø Egeli sendte Pol i ledelsen etter et kvarter, men Lucas Emanuel Cota sørget for balanse i Randaberg-regnskapet da han satte inn 2-2 like etterpå. Lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Hadde grunn til å juble

Pols André Nilsen var uheldig og scoret selvmål da det var spilt et kvarter av andre omgang. Fire minutter før slutt scoret Goa igjen da han gjorde 4-2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-4.

Pols Lucas Håstø Vistnes og Ulrik Abel Bru Aarstad pådro seg gult kort. For Randaberg fikk Jahja Khasanovich Shovkhalov og Lucas Emanuel Cota gult kort.

Randaberg beholdt sjetteplass

Etter onsdagens kamp er Pol nummer ni på tabellen med ett poeng, mens Randaberg er på sjetteplass med ni poeng.

Ove-André Halvorsen var kampleder.

27. mai er det ny kamp for Pol. Da møter de Rennesøy. Randaberg skal måle krefter med Vidar samme dag.