Randesund 2 tok ledelsen tidlig etter scoring av Khalid Assi, og Randesund 2 doblet ledelsen da Erik Sandvik satte inn 2-0 etter 25 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-0.

Redusering etter pause

Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Johan David Cordoba Garcia satte inn 3-0 for Randesund 2. Jonas Lervold reduserte for Express/Lia ti minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 3-1.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Randesund 2 nummer to på tabellen med ni poeng, mens Express/Lia er på fjerdeplass med åtte poeng.

Christian Lindtner Wahlstrøm var dommer i kampen.

I neste kamp skal Randesund 2 og Express/Lia måle krefter igjen. Da har Express/Lia fordel av å spille på hjemmebane.