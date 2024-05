Bremnes 2 tok ledelsen tidlig ved David Kondratjuks, og Bremnes 2 doblet ledelsen da William Amundsen Skålevik satte inn 2-0 et kvarter før sidebytte. David Kondratjuks la på til 3-0 for Bremnes 2 sju minutter senere. Etter 28 minutters spill reduserte Sivert Sandhåland til 1-3 for Skudenes. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-3.

Redusering etter pause

Etter 47 minutter scoret Skudenes-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-3. David Kondratjuks sikret seg hattrick da han la på til 4-2 like etterpå. Filip Wikre Velde reduserte for hjemmelaget etter 64 minutters spill. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Skudenes på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Bremnes 2 ligger på sjetteplass med ti poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skudenes måle krefter med Skjold/Stegaberg, mens Bremnes 2 møter Vedavåg Karmøy.