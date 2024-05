Etter et kvarter tok Overhalla ledelsen ved Oliver Finstad Østvik, men Torstein Kjølstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Kristoffer Mo Røli ga Overhalla ledelsen på nytt etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Straffemål

Ola Sverkmo fant nettmaskene etter 66 minutters spill, og etter 90 minutter fikk Overhalla straffe. Martin Holthe satte inn 4-1-målet. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-4.

Sparbus Eirik Hofstad og Fred Henry Semb Bjerkan pådro seg gult kort. For Overhalla fikk Mats Furulund, Sverkmo og Heine Stokke Tødås gult kort.

Overhalla serieleder

Etter torsdagens kamp er Sparbu på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Overhalla er serieleder med tolv poeng.

Rune Morten Vannebo dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Overhalla spiller mot Namsos 2 27. mai, mens Sparbu spiller neste kamp mot Sørlia tre dager senere.