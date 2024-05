Vigør tok ledelsen da Natasa Odor scoret etter kun tre minutters spill, og Hanne Tjøm Flottorp fikk nettsus og doblet ledelsen etter 23 minutter. Helle Austvik Fuglestein satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vigør sju minutter senere, og Vigør rykket ytterligere ifra da Mitra Zaheen økte ledelsen fire minutter før pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Målshow i andre omgang

Vigør-angriperen scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-0 ett minutt etter sidebytte, og Vigør økte ledelsen da Stina Mageland Padøy satte ballen i nettet ti minutter senere. Dermed var stillingen 6-0. Vigør-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 7-0 etter 58 minutters spill, og Helle Austvik Fuglestein økte ledelsen da hun satte inn 8-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Greipstad reduserte til 1-8 ved Selma Agathe Olsen sju minutter senere. To minutter før slutt var hattricket et faktum for Helle Austvik Fuglestein. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 9-1.

Mitra Zaheen fikk gult kort.

Troner på topp

Vigør har seiret i fem kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Vigør på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Greipstad er på fjerdeplass med sju poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. mai. Vigør skal spille mot Amazon Grimstad/Imås, mens Greipstad møter Donn.