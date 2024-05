Edwin Thomas Bell Irving ga Byåsen 4 ledelsen etter 40 minutter. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Etter 51 minutters spill doblet Sigurd Lunde ledelsen til Byåsen 4. Jonas Berner Haugen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 ni minutter senere, og Ranheim 3-angriperen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 et kvarter før full tid. Sju minutter senere tok Ranheim 3 ledelsen ved Abolfazel Barat Kashefi. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Mads Viberg-Dahl fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Etter torsdagens kamp er Ranheim 3 nummer fem på tabellen med seks poeng, mens Byåsen 4 er på tredjeplass med elleve poeng.

Lars Emil Hjelting Evjen var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 27. mai. Ranheim 3 skal spille mot Strindheim 4, mens Byåsen 4 møter Selbu 2.