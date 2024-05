Strindheim 2s Steffen Solheim Andersen scoret selvmål et kvarter før pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Strindheim 2 sikret poengdeling

Strindheim 2 utlignet til 1-1 da Tor-Håkon Amundsen satte ballen i mål fem minutter etter sidebytte. Nicolai Forås sendte Flatanger i ledelsen igjen ni minutter senere, men Tørstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-2.

Flatangers Øystein Sexe Olsen og Karl Ivar Dahle Høstland pådro seg gult kort. For Strindheim 2 fikk Tobias Dahl Åbelvold gult kort.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Flatanger på tolvteplass på tabellen med ett poeng, mens Strindheim 2 ligger på niendeplass med sju poeng.

Petter Eriksen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Flatanger møter Sverresborg 1. juni, mens Strindheim 2 spiller neste kamp mot Stjørdals-Blink 2 dagen etter.