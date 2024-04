Isak Ersland sendte Bremnes i ledelsen etter 13 minutters spill, og åtte minutter senere fikk Bremnes straffespark. Håvard Fagerbakke Helvik scoret 2-0-målet. Etter 25 minutter økte Bremnes ved Jarl Paulsen Sjøvoll. Ti minutter senere reduserte Smørås da Nathanael Debebe Bekele satte inn 1-3-målet. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Bortelaget kunne juble til slutt

Smørås reduserte til 2-3 ved Nicholas Hauge Støle noen minutter ut i andre omgang, og et kvarter før slutt scoret Markus Andreas Korhonen Kongsbakk for samme lag. Eijen Yaqoub Abbas sendte samme lag foran da han satte inn 4-3 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-4.

Erik Helleve Wollertsen pådro seg gult kort.

Spennende runde i vente

Marius Hauge Sætrevik dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bremnes spiller neste kamp mot Søreide 21. april, mens Smørås prøver seg mot Gneist 25. april.