Fiskerstrand sendte Langevåg i føringen da han satte inn 1-0 etter 39 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Direkte rødt kort til Stordal / Ørskog

Noen minutter etter hvilen doblet 19-åringen ledelsen til Langevåg, og Langevåg-angriperen gjorde hattrick et kvarter før slutt. Magnus Brautehaug gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 sju minutter senere. To minutter før slutt ble Stordal/Ørskog redusert til ti mann etter at Eirik Kobbevik Uren fikk rødt kort. Like etterpå fikk Stordal/Ørskog straffe, og Vebjørn Nakken satte inn 2-3-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-2.

Langevågs Olav Vadseth, Brian Blomvik, Johan Nymark og Kristian Robert Kirkpatrick fikk se det gule kortet. For Stordal/Ørskog fikk Vebjørn Nakken og Jonathan Kobbevik Uren gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Langevåg på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Stordal/Ørskog er nummer elleve med null poeng.

Abbas Tamimi var dagens dommer.

I neste runde skal Langevåg måle krefter med SIF/Hessa 26. april, mens Stordal/Ørskog møter Bergsøy samme dag.