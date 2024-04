Sander Løvstuhagen sendte Leksdal i ledelsen etter 24 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 etter første omgang.

Vinne hadde grunn til å juble mot Leksdal

Robert Myrvang Gates sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 åtte minutter etter pause, og Vinne tok ledelsen ved J. Hoseth rett etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-1.

Vinnes Filip Strømmen fikk gult kort. For Leksdal fikk Viljar Stuberg-Bjugan, Christoffer Helden Green og Einar Aarset Grønn gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Det var Leksdals andre tap på rad.

Etter fredagens kamp er Vinne på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Leksdal er nummer elleve med null poeng.

Rune Morten Vannebo var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Leksdal måle krefter med Levangerstudentene, mens Vinne møter Levangerstudentene.