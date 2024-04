Etter 13 minutters spill fikk Valestrand Hjellvik 2 straffe. Håvard Zahl Bakken scoret 1-0-målet. Arve Aron Tveit utlignet for Østsiden Askøy 2 etter 37 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Fem minutter etter sidebytte tok Østsiden Askøy 2 ledelsen ved Lie. Valestrand Hjellvik 2s Bakken scoret fra ellevemetersmerket etter 64 minutters spill. Lie sørget for at Østsiden Askøy 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter senere, og Trym Christensen Figenschau sørget for Østsiden Askøy 2-jubel da han satte inn 4-2 etter 73 minutter. Valestrand Hjellvik 2 reduserte til 3-4 ved Emil Hosøy etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-3.

Rune Kvalvik (Østsiden Askøy 2) og Håvard Zahl Bakken (Valestrand Hjellvik 2) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Valestrand Hjellvik 2 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter lørdagens kamp ligger Østsiden Askøy 2 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Valestrand Hjellvik 2 er på tiendeplass med null poeng.

Andre Larsson Falck var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Østsiden Askøy 2 prøver seg mot Nest-Sotra 2 20. april, mens Valestrand Hjellvik 2 spiller neste kamp mot Lyngbø 2 dagen etter.