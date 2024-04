Brevik tok ledelsen tidlig i kampen ved Per Olav Svendsen, og Nyland fikk nettsus og doblet ledelsen for Brevik etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-2.

Brevik dro ifra

Urædd 2 reduserte til 1-2 ved Emie Aleksander Olsen noen minutter etter sidebytte. Brede Storhaug Lien scoret for Brevik etter 57 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Nyland satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter senere, og etter 77 minutter økte avstanden mellom lagene da Morten Erling Kvam satte inn 5-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-5.

Urædd 2s Wahab Fagari, Emie Aleksander Olsen og Amiin Bashir Ali fikk se det gule kortet. For Brevik fikk Jens Thalberg gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp er Urædd 2 på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Brevik er nummer fire med fire poeng.

Sindre Lauvdal Larsen var dagens dommer.

2. mai er det ny kamp for Brevik. Da møter de Storm 2. Urædd 2 skal måle krefter med Langangen 3. mai.