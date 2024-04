Remy Alexander Indergaard Simonsen sendte Åkra foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 til pause.

Bortelaget sikret poengdeling

Mio Berger Abrahamsen utlignet for Trott 2 etter 47 minutters spill, og Øyvind Helvik Alfredsen ga Trott 2 ledelsen to minutter senere. Remy Alexander Indergaard Simonsen utlignet da han satte inn 2-2. Dermed endte kampen 2-2.

Tok steg på tabellen

For Åkra ble det uavgjort for andre gang på to forsøk.

Etter onsdagens kamp er Trott 2 på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Åkra er nummer fem med to poeng.

Per Martin Furevik var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trott 2 bryner seg på Kopervik 22. april, mens Åkra spiller neste kamp mot Torvastad tre dager senere.