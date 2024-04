Lage Olsen Fugelsøy sendte Malvik 2/Hommelvik 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter seks minutter, og Gjermund Vestvik-Kluken scoret og doblet ledelsen for Malvik 2/Hommelvik 2 seks minutter senere. En av lagets spillere økte ledelsen for Malvik 2/Hommelvik 2 da han satte inn 3-0 etter 27 minutters spill. Fire minutter senere var Gauldal uheldig og satte ballen i eget nett. Malvik 2/Hommelvik 2 økte ledelsen da Adam El-Kelish Walden satte ballen i nettet etter 35 minutter. Dermed var stillingen 5-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-5.

Straffemål

To minutter etter hvilen reduserte Gauldal da Aron Haugen satte inn 1-5-målet. Aleksander Moe la på til 6-1 for Malvik 2/Hommelvik 2 rett etterpå. Haugen reduserte til 2-6 fem minutter ut i andreomgangen. Mikkel Sæther Kaald satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for Malvik 2/Hommelvik 2 fem minutter senere, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Charles Isac Mc Donald satte inn 8-2 for samme lag. Malvik 2/Hommelvik 2s Tobias Bakmark satte inn et straffespark etter 65 minutters spill. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-9.

Nye poeng skal deles ut

Bård Kåre Græsli var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gauldal spiller neste kamp mot Byåsen 3 21. april, mens Malvik 2/Hommelvik 2 spiller mot Melhus 2/Gimse 2 25. april.