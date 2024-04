Storm 2 tok føringen da Kristian Ekeberg Fliid satte inn 1-0 allerede etter åtte minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Målene rant inn

Sneltvedt scoret og doblet ledelsen for Storm 2 noen minutter ut i andre omgang, og noen minutter etter sidebytte scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-0. Ivan Hvitås reduserte til 1-3 fem minutter etter hvilen, og Skarphedin 2 reduserte til 2-3 ved Brage Kleiva-romtveit etter 67 minutters spill. Andreas Lund-Pedersen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Tre minutter før slutt vartet Sneltvedt opp med hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-3.

Morten Isaksen Lillehaug fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Siyad Aden Abdullahi var dommer.

28. april er det ny kamp for Storm 2. Da møter de Skiens Grane. Skarphedin 2 skal måle krefter med Urædd 2 samme dag.