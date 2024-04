Stranda 2 fikk en drømmestart på kampen da Jakob Andreas Søvik Fjellanger sendte laget sitt i ledelsen allerede etter seks minutter, og Stranda 2 doblet ledelsen da Eirik Sjåstad satte inn 2-0 like etterpå. Etter tolv minutters spill reduserte Kristian Løvold Walderhaug til 1-2 for Vigra. Stranda 2-spiller Donatas Paulauskas satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Stillingen sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Ble utvist

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, ble Simon Gjendem (Vigra) sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort, og Stranda 2 rykket ytterligere ifra da Eimantas Simanauskas økte ledelsen seks minutter senere. Henrik Blindheimsvik reduserte til 2-4 da det var spilt en halv time i andre omgang. Stranda 2s Mathias Nikolai Rønneberg scoret fra ellevemeteren ti minutter senere. Etter 90 minutter scoret Blindheimsvik sitt andre mål da han gjorde 3-5. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-3.

Vigras Kristian Verner Høgseth fikk gult kort.

Stranda 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp ligger Stranda 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Vigra er på fjerdeplass med tre poeng.

Steinar Hjelle var dagens dommer.

I neste runde skal Stranda 2 måle krefter med Sykkylven 2 30. april. Vigra møter Stordal 2/Ørskog 2 1. mai.