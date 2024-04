Etter bare ni minutters spill tok Bergsøy ledelsen ved Eira Sævik, men Sara Viktoria Fricova utlignet for Volda like etterpå. Volda tok ledelsen ved Sigrid Seblewongel Sætre etter tolv minutter, men tre minutter senere utlignet Hedda Victoria Helde Holm for Bergsøy. Nila Berg Zetterstrøm sendte Volda i ledelsen igjen etter 19 minutters spill, men fem minutter senere scoret Vilde Bakke Flusund for Bergsøy. Etter 31 minutter scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 4-3. Åtte minutter senere scoret Sævik igjen da hun gjorde 5-3, og resultatet sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-5.

Volda pyntet på resultatet

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Sætre til 4-5 for Volda. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-5.

Nyariek Simon Reath fikk gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Tor Henning Andersen var dagens dommer.

22. april er det ny kamp for Volda. Da møter de Langevåg/Sula 2. Bergsøy skal måle krefter med Hareid samme dag.