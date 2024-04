Lohna ga Torden ledelsen etter 22 minutters spill, og Viktor Andersen fikk nettsus og doblet ledelsen ti minutter senere. Etter 33 minutter fikk Just 2 straffespark. Bernard Brons scoret 1-2-målet. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 etter første omgang.

Scoring fra elleve meter

Just 2-angriperen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Etter 56 minutters spill scoret V. Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-2, og rett etterpå scoret Torden ved Lasse Aamodt. Etter 63 minutter fikk Torden straffe, og L. Aamodt scoret fra ellevemeteren. Lohna økte ledelsen da han satte inn 6-2 seks minutter senere, og Torden-spilleren fikk sitt hattrick etter 72 minutters spill. Åtte minutter senere økte Torden ved Jonar André Karlsen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-8.

Just 2s Bernard Brons og Skjalg Aarbakke fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Karl Anders Sletten dømte kampen.

Just 2 bryner seg på Vigør 3 19. april, mens Torden spiller neste kamp mot Randesund 3 dagen etter.