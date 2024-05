Matilda Rose Steen sendte Nidelv foran da hun satte inn 1-0 etter 16 minutters spill, og Nidelv var på farten igjen ni minutter senere. De doblet ledelsen da Leah Engström Gjevik satte inn 2-0. Agnes Johanna Brennodden satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Nidelv etter 31 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 0-3.

Målshow i andre omgang

Jenny Alne reduserte for Utleira 2 noen minutter ut i andreomgangen, og åtte minutter etter hvilen reduserte Utleira 2 da Mille Pedersen Angelvik satte inn 2-3-målet. Vilja Linnea Helbostad Arkler sørget for at stillingen var 4-2 åtte minutter senere. Angelvik scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-4 etter 62 minutters spill, og Mia Slyngstad Wiggen utlignet til 4-4 da hun satte ballen i mål seks minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 4-4.

Vilde Hårstad-Olsen fikk gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Utleira 2 nummer fire på tabellen med fire poeng, mens Nidelv er på andreplass med sju poeng.

Symeon Aris Paysanidis var kampleder.

6. mai er det ny kamp for Nidelv. Da møter de Strindheim. Utleira 2 skal måle krefter med Leksvik 7. mai.