Amalie Vikebakk ga Guard/Aksla 9er ledelsen etter kun seks minutter, men fire minutter senere utlignet Helene Leonie Rust for Sykkylven. Guard/Aksla 9er tok ledelsen på nytt ved Rikke Helena van der Weel etter et kvarter, men åtte minutter senere scoret Frida Petrine Velle Aurdal for Sykkylven. Guard/Akslas Tora Arntzen Slotvik scoret selvmål etter 28 minutter. Sykkylven-spiller Kajsa Langdal Lyshol satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2, og Helene Løseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Sykkylven. Lyshol scoret igjen da hun gjorde 6-2 fem minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 6-2.

Dominerte etter hvilen

Rust la på til 7-2 for Sykkylven noen minutter ut i andre omgang, og etter 73 minutters spill økte Sykkylven ved Aurdal. Ida Kolås økte ledelsen for Sykkylven da hun satte inn 9-2 sju minutter senere, og Celin Anett Vollset økte til 10-2 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 10-2.

Topper tabellen

Etter fredagens kamp er Sykkylven på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Guard/Aksla er nummer seks med null poeng.

Norvald Helge Lausund var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Guard/Aksla spiller neste kamp mot Hasundgot 7. mai, mens Sykkylven spiller mot Stranda dagen etter.