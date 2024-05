William August Nymark ga Tromsø 3 ledelsen allerede etter ti minutters spill, men William Isak Henriksen Labukt utlignet for Hamna 2 sju minutter senere. Vilmer Einevoll sendte Tromsø 3 i ledelsen igjen etter 20 minutter, men Aleksander Martinussen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål ni minutter senere. Nikolai Løkholm Rosenlund sendte gjestene i føringen på nytt fem minutter før pause, og Falk Nigar Aarskog Johannessen sørget for samme lag-jubel da han satte inn 4-2 fem minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-4.

Sikret poeng

Sju minutter før slutt reduserte Hamna 2 da Anton Castillo Sørheim satte inn 3-4-målet, og Adriansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-4.

Klatret til sjuendeplass

Etter tirsdagens kamp er Hamna 2 på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Tromsø 3 ligger på sjuendeplass med ett poeng.

Jesper Hagensen var dommer.

I neste runde skal Tromsø 3 måle krefter med Nordreisa 2 11. mai. Hamna 2 møter Storsteinnes 15. mai.