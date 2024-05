Oliver Wiik Baldysz sendte Bergen Nord 2 i føringen etter 14 minutter, men Bårtvedt sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Bergen Nord 2 tok ledelsen på nytt da Snorre Irgens Ottesen scoret ni minutter senere, men etter en halvtimes spill scoret Bårtvedt for Nordhordland 2. Fredrik Vespestad sendte Nordhordland 2 i føringen da han satte inn 3-2 rett etterpå, og Lucas Hansen gjorde 4-2 fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-2.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Nordhordland 2 og Bergen Nord 2 4-2.

Troner øverst

Etter tirsdagens kamp er Nordhordland 2 på topp i serien på tabellen med sju poeng, mens Bergen Nord 2 er på andreplass med seks poeng.

Atle Haugen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nordhordland 2 spiller neste kamp mot Kvernbit 2 20. mai, mens Bergen Nord 2 spiller neste kamp mot Hausvik.