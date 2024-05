Fana 3 tok ledelsen da Jonas Paarup Michelsen scoret etter kun tre minutters spill, og to minutter senere doblet Mathias Hereide ledelsen til Fana 3. Jonas Paarup Michelsen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 etter bare ti minutter, og Fana 3 økte ledelsen da Jason Abrefa Gyan satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 4-0. Mathias Hereide scoret igjen da han gjorde 5-0 etter et kvarter. Fem minutter senere fikk Njardar/Tysnes straffe. Herman Lunde Klemmetsby scoret 1-5-målet. Benjamin Bardoff Stoltz Loosemore satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Fana 3 etter 28 minutter, og Fana 3-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 like etterpå. Njardar/Tysnes reduserte til 2-7 ved Klemmetsby noen minutter før hvilen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-7.

Var suverene i andre omgang

Sju minutter ut i andre omgang la Leander Nicolai Berg Ullestad på til 8-2 for Fana 3, og Herman Sønstegaard Sjursen økte ledelsen da han satte inn 9-2 ni minutter senere. Gjestene rykket ytterligere ifra da Patrick Andreassen Nordås økte ledelsen et kvarter før full tid. Klemmetsby sikret seg hattrick da han ordnet 3-10 fem minutter senere. Sjursen satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-11.

Tok over sjetteplassen

Etter onsdagens kamp ligger Njardar/Tysnes på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Fana 3 er på sjetteplass med fire poeng.

Åge Eide var kampleder.

I neste runde skal Fana 3 måle krefter med Nore Neset 2 7. mai. Njardar/Tysnes møter Os 2 23. mai.