Verken Freidig eller Ranheim 3 maktet å sette ballen i nettet før hvilen. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Freidig sikret seieren

Freidig tok ledelsen ved Aleksander Kjelsli etter 78 minutters spill. Sju minutter senere ble vondt til verre for Ranheim 3, da Mads Johannessen doblet ledelsen for Freidig. Tobias Tørum Schjølberg gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-1.

Freidigs Eric Skjelstad Forsmo, Ove Westby Bugten og Even Rogstad Kvalvær fikk se det gule kortet. For Ranheim 3 fikk Erik Hægstad Johnsen, Aleksander Dahl-Andersen, Erlend Noah Blomsø Nilsen og Jhon André Fuglem Johansen gult kort.

Topper serien

Etter torsdagens kamp ligger Freidig på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Ranheim 3 er på tredjeplass med seks poeng.

Magnus Alstad dømte kampen.

Freidig bryner seg på NTNUI 2 29. april, mens Ranheim 3 spiller neste kamp mot Nationalkameratene 2 5. mai.