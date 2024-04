Inderøy 2/Verdal 2 tok ledelsen da Ellinor Aas-Olsen scoret allerede etter sju minutter, og Ingrid Gjulem Reitan scoret og doblet ledelsen for Inderøy 2/Verdal 2 seks minutter senere. Kajsa Raaum-Haug reduserte til 1-2 for Hållingen etter 21 minutters spill. Sigrid Ulvin sørget for Inderøy 2/Verdal 2-jubel da hun satte inn 3-1 ni minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 3-1.

Inderøy 2 / Verdal 2 var suverene i andre omgang

Etter 57 minutter økte avstanden mellom lagene da Anne Bekkevold satte inn 4-1, og Nora Elise Green Ovesen økte til 5-1 for vertene rett etterpå. Klara Valeria Grande Tachezy satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutters spill, og Christine Hoem økte ledelsen da hun satte inn 7-1 ti minutter senere. Tachezy scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 8-1 seks minutter før slutt, og like etterpå scoret Ulvin sitt andre mål da hun gjorde 9-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 9-1.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Inderøy 2/Verdal 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Hållingen er nummer ti med null poeng.

Ragnar Wist var kampleder.

Inderøy 2/Verdal 2 spiller mot Bangsund 30. april, mens Hållingen spiller neste kamp mot Grong 2 dagen etter.