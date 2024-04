Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Ett poeng til hver

Joakim Moe Tungesvik sendte Etne i føringen et kvarter før slutt, men Even Bolset Svarstad utlignet for Trott sju minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-1.

Ble værende på sjetteplass

Etter mandagens kamp ligger Trott på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Etne er på tredjeplass med åtte poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dommer.

22. mai er det ny kamp for Trott. Da møter de Haugar. Etne skal måle krefter med Vard Haugesund samme dag.