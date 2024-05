Vanvik tok ledelsen da Aleksander Solheim Waterloo scoret etter 19 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Ble utvist

A. Waterloo scoret og doblet ledelsen for Vanvik etter 63 minutters spill. Rett etterpå reduserte Dolmøy da Isak Rynning Malvik satte inn 1-2-målet. Fredrik Nygård Flønes (Dolmøy) ble sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort åtte minutter før slutt, men Øien sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-2.

Dolmøys Jonas Haltland Strømmen fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp er Vanvik nummer sju på tabellen med fem poeng, mens Dolmøy er på åttendeplass med fire poeng.

Stig Tore Laugen dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vanvik måle krefter med NTNUI 2, mens Dolmøy møter Ranheim 3.