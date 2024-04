Lars Solberg Arnesen sendte Trauma foran da han satte inn 1-0 etter 25 minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Vindbjart hadde grunn til å juble mot Trauma

Christoffer Lindberg utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Pettersen sendte Vindbjart i føringen da han satte inn 2-1 etter 73 minutters spill. Vindbjart-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 sju minutter senere. Trauma reduserte til 2-3 ved Arnesen to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Klatret til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp er Trauma på tolvteplass på tabellen med tre poeng, mens Vindbjart er nummer tre med elleve poeng.

Ronny Hauene var kampleder.

I neste runde skal Trauma måle krefter med Våg 7. mai. Vindbjart møter Våg 14. mai.