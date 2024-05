Heimdal 2 fikk en kjempestart på kampen da en spiller sendte laget sitt i ledelsen etter kun åtte minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 0-1.

Heimdal 2 dro ifra

Aksel Moe Næss scoret og doblet ledelsen for Heimdal 2 åtte minutter ut i andre omgang, og en av lagets spillere økte ledelsen for Heimdal 2 da han satte inn 3-0 tre minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-3.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Kattem 2 på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Heimdal 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Frida Karine Helgheim Bang var dommer.

13. mai er det ny kamp for Heimdal 2. Da møter de Byåsen 2. Kattem 2 skal måle krefter med Trygg/Lade 2 14. mai.